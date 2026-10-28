Micron-Aktie im Gleichschritt mit SK hynix: Jim Cramers Bedenken und die Folgen für Anleger

Jim Cramer stört, wie eng die Micron-Aktie an SK hynix hängt

Rekordzahlen aus Korea treffen auf eigene Stärke

Handelbare ADRs könnten den Gleichlauf noch verstärken

Jim Cramer, Moderator bei CNBC, sagte am Dienstag in seiner Sendung "Mad Money", die Micron-Aktie bewege sich im Gleichschritt mit SK hynix in Korea, und ihm gefalle das nicht. Am heutigen Mittwoch legte der koreanische Speicherhersteller Zahlen zum dritten Quartal vor. Die parallele Kursbewegung am Mittwoch passt zu Cramers Beobachtung: Im Handel in Seoul legten die SK hynix-Aktien am Mittwoch um 10,89 Prozent auf 1'487'000 Won zu, während auch die Micron-Aktie im NASDAQ-Handel zeitweise um kräftige 5,32 Prozent auf 978,20 US-Dollar steigt. Für Anleger heisst das: Die Kurse beider Werte hängen offenbar an denselben Nachrichten.

Jim Cramer hofft auf ein Ende der Kopplung

Durch die Kopplung können Entwicklungen am koreanischen Markt die Bewertung von Micron mitbestimmen, selbst wenn die Ursachen nicht unmittelbar im eigenen Unternehmen liegen. Da beide Hersteller im Geschäft mit Speicherchips für KI-Anwendungen konkurrieren und von ähnlichen Marktfaktoren beeinflusst werden, besteht die Gefahr, dass Micron einen Teil seiner Börsenentwicklung nicht unabhängig von SK hynix entfalten kann. Cramer hofft, dass sich die Verbindung künftig löst. Einen konkreten Grund für seine Kritik nennt er allerdings nicht ausdrücklich.

Verstärken könnte die Kopplung Cramers Einschätzung nach die Handelbarkeit der SK hynix-ADRs in den USA. Die American Depositary Receipts, also in den USA gehandelte Hinterlegungsscheine, debütierten im Juli an der NASDAQ, sodass US-Investoren nun beide Unternehmen gleichzeitig handeln können.

Cramer warnt vor voreiliger Entwarnung im KI-Sektor

Cramers Skepsis gegenüber der Entwicklung von KI-Aktien geht über den Vergleich zwischen Micron und SK hynix hinaus. Trotz der jüngsten Kursgewinne sieht der CNBC-Moderator weiterhin Risiken beim Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur. Besonders kritisch beurteilt er in seiner Sendung vom Dienstag kleinere KI-Infrastrukturunternehmen wie CoreWeave, Nebius und IREN, die ihre Investitionen zu einem grossen Teil über Fremdkapital finanzieren. Steigende Zinsen könnten ihre Finanzierungskosten erhöhen und die erwarteten Renditen unsicherer machen. Auch die Finanzierung von Anthropic über ein Paket von 63 Milliarden US-Dollar überzeugt Cramer nicht vollständig, da das Unternehmen damit Technologie von Broadcom kauft, statt die Ausgaben aus eigenen Gewinnen zu bestreiten. Grundsätzlich hält Cramer zwar am langfristigen Potenzial des KI-Booms fest, eine nachhaltige Entspannung der Finanzierungsrisiken sieht er bislang jedoch nicht.

SK hynix setzt mit Rekordzahlen den Massstab

Vor der Zahlenvorlage stand die Aktie von SK hynix unter Druck: Am Dienstag schloss sie in Seoul fast 8 Prozent tiefer. Dann meldete das Unternehmen für das dritte Quartal einen operativen Gewinn von 83,33 Billionen Won, 632 Prozent über dem Vorjahreswert. Der Umsatz stieg auf 104,62 Billionen Won und überstieg erstmals die Marke von 100 Billionen Won.

Micron stützt sich auf eigene Rekordzahlen

Micron meldete am 30. September für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 54,23 Milliarden US-Dollar nach 41,46 Milliarden im Vorquartal. Für das erste Quartal 2027 stellt das Unternehmen 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht. Konzernchef Sanjay Mehrotra sagte, man erwarte ein noch stärkeres Geschäftsjahr 2027, und die strategischen Kundenvereinbarungen gäben zusätzliches Vertrauen in die Beständigkeit der Finanzentwicklung. Micron hat damit eigene Argumente, die unabhängig vom Seouler Handel gelten.

Was Cramers Unbehagen für Anleger bedeutet

Für Anleger bedeutet das, dass sie bei Micron nicht nur die Geschäftszahlen und den Ausblick des US-Konzerns im Blick behalten sollten, sondern auch die Entwicklung bei SK hynix und die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Die enge Kursbewegung kann Chancen bieten, birgt aber auch das Risiko, dass Marktreaktionen in Seoul auf Micron übergreifen. Entscheidend bleibt deshalb, ob Micron seine eigenen Wachstums- und Gewinnziele erreicht. Eine parallele Kursentwicklung allein ist kein Beleg dafür, dass sich beide Aktien dauerhaft gleich bewegen.

Als nächster Beobachtungspunkt steht der Zahlentermin von Micron an, der laut Kalender vorläufig auf den 23. Dezember 2026 fällt und noch nicht bestätigt ist. Dann zeigt sich, ob die Micron-Aktie eigene Impulse setzt oder weiter dem Takt aus Seoul folgt.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

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