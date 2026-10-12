Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’886 0.7%  SPI 19’653 0.6%  Dow 51’866.8800 0.4%  DAX 25’297 0.8%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’201 0.4%  Gold 4’164 -0.7%  Bitcoin 69’122 -0.4%  Dollar 0.8336 0.4%  Öl 106.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Philip Morris-Investition von vor einem Jahr eingebracht
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...
ETF Sparplan

SK hynix ADR Aktie 158366092 / US78392B2060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Konkurrenz wächst 12.10.2026 15:47:00

Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Micron-Aktie gibt nach: Was hinter der neuen Speichertechnik von CXMT steckt

Eine Ankündigung aus China mit Frist bis Jahresende reicht, um Speicherwerte von den USA bis Südkorea ins Rutschen zu bringen.

SK hynix ADR
139.18 CHF -1.41%
Kaufen Verkaufen
  • CXMT will bis Jahresende einen Speicherchip mit höherer Dichte vorstellen
  • China-Konkurrent CXMT hat DRAM-Marktanteil binnen eines Jahres mehr als verdoppelt
  • Micron setzt auf knappe Kapazitäten und langfristige Lieferverträge

Eine Ankündigung aus China setzt Speicherchipwerte weltweit unter Druck und erwischt auch den US-Branchenriesen Micron Technology: Die Aktie gibt im NASDAQ-Handel zeitweise um 361 Prozent auf 991,88 US-Dollar nach. Auslöser ist ChangXin Memory Technologies, kurz CXMT, das die Entwicklung eines neuen Speicherchips vorangetrieben hat, der mehr Daten fassen soll. In Seoul ging es bereits für Samsung Electronics und SK hynix abwärts.

Was CXMT konkret angekündigt hat

Wie die South China Morning Post unter Berufung auf eine Unternehmensmitteilung berichtet, will CXMT das neue Produkt noch vor Jahresende auf den Markt bringen. Präsident Cao Kanyu stellte den Zeitplan auf einer Branchenveranstaltung vor. Kern ist ein sogenanntes 4F²-Design, eine Zellarchitektur, die mehr Speicher auf einem einzelnen Chip unterbringt. Einen technologischen Alleingang wagt der Konzern damit nicht, denn auch SK hynix und Samsung arbeiten an dieser Bauweise. Noch ist es allerdings nur eine Ankündigung: Ob CXMT den Chip in grossen Stückzahlen und mit wirtschaftlicher Ausbeute fertigen kann, muss das Unternehmen erst beweisen.

Warum die Micron-Aktie so empfindlich reagiert

Dass schon eine einzige Absichtserklärung reicht, um die Kurse zu bewegen, hat eine Vorgeschichte. Wie Barron's schreibt, sorgen sich Anleger seit Längerem, CXMT könnte den Speichermarkt umkrempeln. Beim Börsengang in Shanghai im Juli schoss die Aktie am ersten Handelstag so stark nach oben, dass der Börsenwert auf knapp 500 Milliarden US-Dollar stieg. Hinzu kommt die Fallhöhe: Getragen vom Ausbau der KI-Rechenzentren hat die Micron-Aktie in diesem Jahr bereits eine kräftige Rally hinter sich, seit Jahresanfang ging es um rund 260 Prozent nach oben.

Auch operativ rückt der Neuling näher. Nach Daten von Counterpoint Research kam CXMT im zweiten Quartal 2026 auf einen Anteil von 10 Prozent am weltweiten DRAM-Umsatz, nach 4 Prozent ein Jahr zuvor. Micron hielt im selben Zeitraum 24 Prozent. Bislang wuchs CXMT allerdings in einem Markt, der selbst rasant zulegte: Laut Counterpoint lag der DRAM-Umsatz im zweiten Quartal 2026 um 385 Prozent über dem Vorjahreswert.

Micron hält mit Engpass und KI-Speicher dagegen

Micron selbst zeichnet ein deutlich robusteres Bild. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 3. September endete, stieg der Umsatz auf 54,2 Milliarden US-Dollar nach 11,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Das DRAM-Geschäft steuerte 39,8 Milliarden US-Dollar bei, ein Plus von 343 Prozent. Für das laufende erste Quartal stellt das Management rund 61,5 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, Analysten hatten im Schnitt mit etwa 57 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die Begründung liefert Micron gleich mit: Angebot und Nachfrage dürften 2027 und 2028 noch deutlich angespannter sein als 2026, ein Ausgleich sei nicht absehbar. Den Grossteil seines Angebots an Hochleistungsspeicher HBM für 2027 hat der Konzern bereits zu deutlich höheren Preisen vertraglich gebunden, mit NVIDIA arbeitet er an einer massgeschneiderten HBM4E-Lösung. Genau an diesem Punkt lohnt jedoch der Abgleich mit der offiziellen Lesart: Je knapper das Angebot, desto eher öffnen Kunden die Tür für neue Lieferanten. Jede zusätzliche Kapazität aus China rüttelt deshalb an der Knappheit, auf der Microns Preisstärke beruht.

Darauf sollten Anleger bei Micron jetzt achten

Einen Puffer bilden die langfristigen Lieferverträge: Micron hat 26 solcher Abkommen unterzeichnet, die nach eigener Schätzung mehr als 35 Prozent des Umsatzes bis 2030 abdecken, viele davon mit Preisbändern samt Untergrenze. Entscheidend bleibt dennoch, ob CXMT den Zeitplan hält. Der nächste belastbare Datenpunkt ist damit das Jahresende: Bringt der chinesische Hersteller den angekündigten Chip tatsächlich auf den Markt und findet er Abnehmer, dürfte die Frage nach Microns Preismacht bei den kommenden Quartalszahlen neu gestellt werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus

Weitere Links:

Tesla: Aus „Full Self-Driving” wird in Europa „Tesla Assisted Driving” - Aktie schwächelt

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Analysen zu SK hynix ADR

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.15 STB4NU
Short 14’708.37 13.93 SJ1B5U
Short 15’251.53 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’885.81 12.10.2026 16:07:40
Long 13’290.52 19.98 S1BTPU
Long 12’977.85 13.79 SA2BCU
Long 12’429.54 8.95 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.