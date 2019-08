Microland nomme Ashish Mahadwar président pour les ventes mondiales et le marketing

BANGALORE, Inde, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Microland, société de premier plan en Inde pour la transformation numérique des technologies de l'information (TI) a annoncé aujourd'hui qu'Ashish Mahadwar rejoindra de la Société dont le siège est à Bangalore comme président des ventes mondiales et du marketing en étant basé au bureau de Microland à San José aux États-Unis. Mahadwar apporte à ce poste la capacité d'accélérer l'innovation et l'échelle mondiale en réponse à l'évolution des besoins de la clientèle.

Une carrière internationale diversifiée sur plus de 30 années a préparé Mahadwar à porter les applications, infrastructures et capacités de conseil à une échelle mondiale. Il était tout récemment chef de l'exploitation et des revenus dans une importante société de services de TI dans la région de la baie de San Francisco, et il était avant cela conseiller principal chez Bain Capital. Auparavant, il était membre du comité exécutif et vice-président exécutif - directeur général du groupe des entreprises émergentes chez CSC, relevant du PDG et responsable de tout ce qui concerne les entreprises de nouvelle génération. De 2003 à 2014, Mahadwar a assuré diverses fonctions chez Cognizant Technology Solutions. Le dernier poste qu'il y a occupé était celui de directeur général adjoint - directeur général des services d'applications aux entreprises.

Mahadwar considère que Microland bénéficie d'une position privilégiée sur le marché des services de TI. Mahadwar a fait observer : « Avec trente années concentrées sur la gestion des infrastructures, Microland peut venir en assistance de façon véritablement significative aux entreprises sur leur parcours numérique. Aujourd'hui, à mesure que les infrastructures se fusionnent dans l'automatisation et l'internet des objets, cette profonde spécialisation veut dire que Microland possède les atouts d'agilité et l'innovation pour créer un puissant avantage concurrentiel pour nos clients. Je suis tellement enthousiaste de cette opportunité. »

Fièrement membre du vaste club des employés de Microland qui sont partis puis revenus, Mahadwar a passé neuf ans dans divers rôles importants chez Microland au début de sa carrière, notamment le lancement de la première société en Inde de services internet professionnels comme directeur général adjoint de planetasia.com. À son retour, il dirigera les acquisitions de nouveaux clients, renforcera les relations avec les clients existants, forgera des partenariats de technologie et permettra la transformation stratégique de Microland en tant que partenaire aidant les entreprises à évoluer dans un monde numérique.

« En définitive, le trajet d'Ashish sera de bâtir sur nos avancées autour de globe afin d'assurer que l'adoption par nos clients de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'internet des objets soit prévisible, fiable, stable et en tête de l'industrie, » a noté Kar. « Microland s'attend à ce qu'Ashish contribue grandement au solide leadership de Microland en ré-imaginant la façon dont la mise en œuvre novatrice d'infrastructures de nouvelle génération va galvaniser pratiquement tous les aspects d'une entreprise. »

À propos de Microland

La fourniture du numérique par Microland consiste avant tout à ce que la technologie en fasse plus en s'imposant moins. À mesure que nous aidons les entreprises à passer aux technologies de nouvelle génération, nous faisons en sorte que cette adoption de ce qui brille soit prévisible, fiable et stable.

Constituée en société en 1989 avec son siège à Bangalore en Inde, Microland se compose de plus de 4 500 spécialistes du numérique se répartissant dans des bureaux et centres de prestation en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Pour davantage d'informations, visitez le site web de la société sur www.microland.com.

