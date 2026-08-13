Microbot Medical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Microbot Medical liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Microbot Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Microbot Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch