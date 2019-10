MICROBITCOIN, lancement d'un nouveau réseau avec une importante mise à niveau en octobre 2019

SÉOUL, Corée du Sud, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- MicroBitcoin (MBC) modernise son réseau en octobre 2019. La principale mise à jour consiste à brûler les volumes qui n'ont pas été déplacés depuis l'embranchement divergent de Bitcoin. Cela lève les incertitudes liées à l'activation et permet à la communauté de connaître la quantité exacte de fourniture et de circulation maximales.

MBC, qui a réalisé avec succès un embranchement divergent au niveau du 525 000e bloc de Bitcoin en mai 2018, est un protocole de paiement de pair-à-pair avec des frais de transaction très faibles de 0,0001 % comparé à Bitcoin et une augmentation significative du taux de transaction par seconde. Après ledit embranchement divergent, MBC a reçu des critiques positives pour la stabilité de son minage et la rapidité de son réseau. Les principales équipes de développement de MBC ont annoncé que cette mise à jour devrait augmenter la confiance entre les participants et les contributeurs.

Ce nouveau réseau sera lancé au niveau du 1 137 200e bloc du réseau MBC, qui devrait avoir lieu le 9 octobre 2019, à 11 h UTC. Les équipes de développement recommandent à tous les membres de la communauté MBC de ne pas générer de transactions avant ou après 100 blocs du bloc susmentionné.

Les principales caractéristiques de l'importante mise à niveau de MBC sont les suivantes

[Spécifications techniques de MicroBitcoin]

* Brûlage d'environ 80 % des 170 milliards de MBC qui pourraient potentiellement être activés pendant l'embranchement divergent de Bitcoin mais qui, en réalité, ne le seront pas

Lors de l'embranchement divergent de Bitcoin avec un instantané au niveau du 525 000e bloc de Bitcoin, le détenteur de Bitcoins pouvait activer les MicroBitcoins (MBC) avec un rapport de 1:10 000. Les MBC qui n'ont pas encore été activés à partir du 525 001ème bloc jusqu'au lancement du réseau, ne peuvent pas être activés et seront brûlés. À ce jour, quelque 27 milliards de MBC ont été activés à partir de 2,7 millions de Bitcoins, ce qui signifie que plus de 140 milliards de MBC qui n'ont pas encore été activés seront brûlés et que près des deux tiers de la fourniture totale de 210 milliards de MBC sont perdus.

* Diminution de la récompense de minage et des émissions conformément à la formule de récompense de minage

Alors qu'à l'heure actuelle, 12 500 MBC sont remis aux mineurs à raison d'un bloc par minute, 5 500 MBC par bloc seront remis dans le nouveau réseau, ce qui signifie que le volume de minage sera réduit à 44 %. Au lieu d'une récompense fixe par bloc comme Bitcoin, les émissions de minage du nouveau réseau diminueront lentement conformément à la formule de récompense de minage telle que Monero (XMR)

* Modification de l'algorithme de consensus au profit de la preuve de travail YesPower et diminution de la taille limite de bloc

Alors que rainforest v2, également connue sous le nom de RFv2, entraîne une validation inefficace et lente des blocs, YesPower en particulier est conçu pour être compatible avec les processeurs, non compatible avec les GPU et neutre en ce qui concerne les FPGA/ASIC. En d'autres termes, il est censé être relativement efficace pour calculer sur les CPU actuels et relativement inefficace sur les GPU actuels. Pour rendre le réseau plus fiable, prévenir le spam de blocs et créer un meilleur marché de frais, la taille du bloc sera réduite à 300 ko.

* Verrouillage technique de 50 % des MBC préminés et de manière déclarative des 50 % restants

Cinq milliards de MBC, soit 50 % des 10,5 milliards de MBC préminés détenus par la fondation, les équipes de développement et les contributeurs au niveau du 535 000e bloc, seront techniquement bloqués d'ici 2021 et les 50 % restants ne seront pas vendus mais seulement détenus pour intervenir en cas de surchauffe ou de distorsion du marché.

* Au total, 46 milliards de MBC fournis lors du lancement du nouveau réseau, soit une baisse spectaculaire de la fourniture totale de 210 milliards à environ 61 milliards de MBC

Actuellement, on sait que 27 milliards de MBC ont été activés au cours de l'embranchement divergent, qu'environ 8,8 milliards de MBC ont été minés jusqu'à présent et que 10,5 milliards de MBC sont préminés. La somme totale des MBC s'élève à environ 46 milliards de MBC. Dans le cas où environ 10,5 milliards de MBC sont bloqués par rapport à la somme totale, l'offre en circulation sera d'environ 36 milliards de MBC. Cela signifie que 150 milliards de MBC sur 210 milliards seront perdus dans le nouveau réseau MBC. Autrement dit, 70 % de la fourniture totale sera perdue.

Ce lancement de réseau à venir avec une importante mise à niveau fournira une plateforme distribuée plus rapide et plus stable pour le cas d'utilisation réel de cryptodevise et les MBC seront une pierre angulaire pour les entreprises et les clients pour réaliser des transactions P2P.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1006620/MicroBitcoin.jpg