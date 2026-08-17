MicroAd,Inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MicroAd,Inc Registered liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MicroAd,Inc Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.28 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2.29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.81 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 37.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch