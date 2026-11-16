MicroAd,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

MicroAd,Inc Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 27.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7.10 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat MicroAd,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 20.45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MicroAd,Inc Registered 15.67 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch