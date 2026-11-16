|
16.11.2026 06:37:00
MicroAd,Inc Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
MicroAd,Inc Registered hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6.57 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.01 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3.99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 27.87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7.10 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat MicroAd,Inc Registered im vergangenen Geschäftsjahr 20.45 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MicroAd,Inc Registered 15.67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.