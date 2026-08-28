Micro-Mechanics (Holdings) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Micro-Mechanics (Holdings) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.04 SGD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micro-Mechanics (Holdings) 0.020 SGD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.6 Millionen SGD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.7 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0.110 SGD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Micro-Mechanics (Holdings) 0.090 SGD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15.81 Prozent auf 75.52 Millionen SGD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 65.21 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch