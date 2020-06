Michel Trudel devient conseiller stratégique de MELS

MONTRÉAL, le 26 juin 2020 /CNW Telbec/ - La présidente et chef de la direction de Groupe TVA France Lauzière annonce qu'elle accélère le déploiement du plan d'affaires de MELS. Dans ce contexte, Michel Trudel accepte de prolonger sa collaboration avec l'entreprise au-delà de son mandat devant se terminer à la fin de l'année 2020, et devient conseiller stratégique de MELS jusqu'au 31 décembre 2021. MELS est fière et reconnaissante de pouvoir continuer d'ainsi profiter de l'expérience et de l'expertise de ce pionnier et leader de l'industrie des services cinématographiques au Québec et au Canada.

« Je tiens à souligner la grande contribution de Michel Trudel aux succès de MELS ainsi que son apport au développement des industries cinématographique et télévisuelle du Québec. Fort de son expertise, je suis heureuse de pouvoir continuer de compter sur lui comme consultant stratégique », déclare la présidente de Groupe TVA.

« J'ai accepté de prolonger ma contribution à l'essor de cette importante entreprise que j'ai bâtie depuis plus de trente ans et de collaborer à cette transition », ajoute Michel Trudel.

La présidente conclut en confirmant l'entrée en poste de Martin Carrier comme président de MELS dès aujourd'hui.

À propos de MELS

Membre de Groupe TVA, MELS Studios et Postproduction jouit d'une notoriété considérable dans l'industrie du cinéma. Forte de sa signature - Complice de vos projets - et de l'expertise de ses quelque 350 professionnels, l'entreprise offre notamment des services de location de studios et d'équipement, d'effets visuels, de postproduction image et son, de distribution, de mobiles de production et de diffusion cinématographique, télévisuelle, Web et sur appareils intelligents.

SOURCE Groupe TVA