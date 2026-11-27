Beim kriselnden Möbelhändler Micasa scheint Besserung in Sicht. Die frühere Migros-Tochter hat laut eigenen Angaben eine Zahlungszusage erhalten, die dem Unternehmen finanzielle Unterstützung bieten soll.

In einem Schreiben vom Freitag, welches der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, hat Micasa die Lieferanten und Mitarbeitenden über die aktuelle Lage des Unternehmens informiert. "In unseren Bemühungen um die finanzielle Stabilisierung von Micasa haben wir einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht", heisst es darin.

Dabei liege Micasa eine schriftliche Zahlungszusage "in substanzieller Höhe" vor. "Wir werten dies als positives Signal. Gleichzeitig steht der effektive Zahlungseingang noch aus", hält Verwaltungsratspräsidentin Beatrix Ferkinghoff im Schreiben fest. Eine abschliessende Beurteilung der Situation sei daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Finanzielle Notlage - Nächster Chef-Wechsel

Der Möbelhändler steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht des "Blick" sind zugesagte Kapitaleinschüsse teilweise ausgeblieben. Gleichzeitig sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, weshalb Micasa Rechnungen von Lieferanten nicht fristgerecht bezahlen könne. Die Zeitung hatte sich auf ein Schreiben des Unternehmens an Geschäftspartner berufen.

Die "Sonntagszeitung" berichtete vor Wochenfrist ihrerseits von offenen Forderungen in Höhe von mittlerweile 1,1 Millionen Franken. Lieferanten in Asien warteten auf die Bezahlung ihrer Rechnungen. Dadurch seien auch Lieferungen von Gartenmöbeln für den kommenden Sommer gefährdet.

Vergangenen Montag musste Micasa den nächsten Wechsel an der Firmenspitze vermelden. CEO Manuel Landolt hatte sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Bis zu seinem Abgang, voraussichtlich per Ende Februar 2027, werde Landolt die Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es. Wer auf Landolt folgen wird, ist noch nicht klar.

Micasa war im letzten Jahr von der Migros im Rahmen eines Management-Buy-outs an eine Investorengruppe um Landolt und den damaligen CEO Philipp Agustoni verkauft worden. Anfang Oktober 2026 folgte der nächste Besitzerwechsel. Neuer Eigentümer ist der Logistik-Unternehmer Toni Shala. Agustoni verliess die Firma Ende Oktober, worauf Landolt die Führung übernahm.

Volketswil (awp)