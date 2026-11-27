|
27.11.2026 19:11:36
Micasa verfügt über Zahlungszusage "in substanzieller Höhe"
In einem Schreiben vom Freitag, welches der Nachrichtenagentur AWP vorliegt, hat Micasa die Lieferanten und Mitarbeitenden über die aktuelle Lage des Unternehmens informiert. "In unseren Bemühungen um die finanzielle Stabilisierung von Micasa haben wir einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht", heisst es darin.
Dabei liege Micasa eine schriftliche Zahlungszusage "in substanzieller Höhe" vor. "Wir werten dies als positives Signal. Gleichzeitig steht der effektive Zahlungseingang noch aus", hält Verwaltungsratspräsidentin Beatrix Ferkinghoff im Schreiben fest. Eine abschliessende Beurteilung der Situation sei daher zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.
Finanzielle Notlage - Nächster Chef-Wechsel
Der Möbelhändler steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht des "Blick" sind zugesagte Kapitaleinschüsse teilweise ausgeblieben. Gleichzeitig sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, weshalb Micasa Rechnungen von Lieferanten nicht fristgerecht bezahlen könne. Die Zeitung hatte sich auf ein Schreiben des Unternehmens an Geschäftspartner berufen.
Die "Sonntagszeitung" berichtete vor Wochenfrist ihrerseits von offenen Forderungen in Höhe von mittlerweile 1,1 Millionen Franken. Lieferanten in Asien warteten auf die Bezahlung ihrer Rechnungen. Dadurch seien auch Lieferungen von Gartenmöbeln für den kommenden Sommer gefährdet.
Vergangenen Montag musste Micasa den nächsten Wechsel an der Firmenspitze vermelden. CEO Manuel Landolt hatte sich dazu entschieden, sein Amt niederzulegen. Bis zu seinem Abgang, voraussichtlich per Ende Februar 2027, werde Landolt die Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es. Wer auf Landolt folgen wird, ist noch nicht klar.
Micasa war im letzten Jahr von der Migros im Rahmen eines Management-Buy-outs an eine Investorengruppe um Landolt und den damaligen CEO Philipp Agustoni verkauft worden. Anfang Oktober 2026 folgte der nächste Besitzerwechsel. Neuer Eigentümer ist der Logistik-Unternehmer Toni Shala. Agustoni verliess die Firma Ende Oktober, worauf Landolt die Führung übernahm.
Volketswil (awp)
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX schliesst höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.