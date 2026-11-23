(Meldung ausgebaut)

Volketswil (awp) - Beim kriselnden Möbelhändler Micasa kommt es bereits wieder zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Manuel Landolt hat sich entschieden, sein Amt niederzulegen und das Unternehmen voraussichtlich per Ende Februar 2027 zu verlassen, wie Micasa am Montag mitteilte.

Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten. Über die Nachfolge will der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren.

Micasa war erst im vergangenen Jahr von der Migros im Rahmen eines Management-Buy-outs an eine Investorengruppe um Landolt und den damaligen CEO Philipp Agustoni verkauft worden. Anfang Oktober 2026 folgte bereits der nächste Besitzerwechsel.

Neuer Eigentümer ist der Logistik-Unternehmer Toni Shala. Agustoni verliess das Unternehmen Ende Oktober, worauf Landolt die Führung übernahm.

Finanzielle Nöte

Der Möbelhändler steckt derweil in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Laut einem Bericht des "Blick" sind zugesagte Kapitaleinschüsse teilweise ausgeblieben. Gleichzeitig sei der Umsatz deutlich zurückgegangen, weshalb Micasa Rechnungen von Lieferanten nicht fristgerecht bezahlen könne. Die Zeitung beruft sich dabei auf ein Schreiben des Unternehmens an Geschäftspartner.

Die "Sonntagszeitung" berichtete ihrerseits von offenen Forderungen in Höhe von mittlerweile 1,1 Millionen Franken. Lieferanten in Asien warteten auf die Bezahlung ihrer Rechnungen. Dadurch seien auch Lieferungen von Gartenmöbeln für den kommenden Sommer gefährdet.

ra/mk