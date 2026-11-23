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23.11.2026 15:33:36
Micasa-Chef Manuel Landolt tritt zurück
Volketswil (awp) - Beim kriselnden Möbelhändler Micasa kommt es bereits wieder zu einem Wechsel an der Spitze. CEO Manuel Landolt hat sich entschieden, sein Amt niederzulegen und das Unternehmen voraussichtlich per Ende Februar 2027 zu verlassen, wie Micasa am Montag mitteilte.
Bis zu seinem Austritt werde Landolt seine Aufgaben vollumfänglich wahrnehmen und die laufenden Restrukturierungs- und Stabilisierungsmassnahmen begleiten, hiess es weiter. Der Verwaltungsrat dankte ihm für seinen Beitrag zum Aufbau von Micasa als eigenständiges Unternehmen sowie seinen Einsatz während der Restrukturierung.
Landolt ist erst seit Ende Oktober Chef der früheren Migros-Tochter. Dem war ein Besitzerwechsel vorausgegangen. Eigentümer seit Anfang Oktober ist der Logistik-Unternehmer Toni Shala.
Über die Nachfolge Landolt will der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit informieren.
ra/mk
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