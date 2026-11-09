MIC Electronics legte Quartalsergebnis vor

MIC Electronics stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.15 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MIC Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 0.090 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 140.19 Prozent auf 910.1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 378.9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch