Miata Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Miata Metals veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Miata Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0.160 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.160 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch