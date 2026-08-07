Miami International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Miami International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Miami International die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 387.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Miami International 327.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch