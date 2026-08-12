Miahona Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Miahona Company Registered hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.02 SAR gegenüber 0.050 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Miahona Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 116.0 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186.6 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 37.82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch