Miahelsa: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Miahelsa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 43.50 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Miahelsa 33.33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 6.21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Miahelsa 6.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch