Miahelsa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Miahelsa hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 8.38 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Miahelsa 16.70 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch