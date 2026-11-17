Mi Chang Oil hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -18833.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 4533.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 142.59 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 106.01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch