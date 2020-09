Mhome double son chiffre d'affaires et son bénéfice net sur un an dans ses résultats intermédiaires 2020

WUHAN, Chine, 1er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mhome Group (000667.sz) (« la société »), promoteur immobilier chinois de premier plan basé à Wuhan, a enregistré une forte croissance selon son rapport intermédiaire publié le 26 août.

Principaux chiffres :

Le résultat opérationnel s'élève à 1 934 milliards RMB (282,336 millions USD), soit une augmentation de 112,57 % sur un an.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires totalise 34,616 millions RMB (5,053 millions USD), soit une augmentation de 165,06 % sur un an.

Le total des actifs s'élève à 27,914 milliards RMB (4,075 milliards USD), soit une augmentation de 6,69 % sur un an.

Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation a augmenté de 67,62 % sur un an.

Le BPA de base et le BPA dilué ont augmenté de 169,23 % sur un an.

« Au premier semestre 2020, nous avons enregistré des résultats financiers solides, preuve d'une transformation stratégique réussie », a déclaré Liu Daoming, président de Mhome Group. « Poursuivant son avancée, Mhome compte tirer parti du nouveau modèle économique à double cycle et des politiques favorables de la Chine pour intensifier ses efforts afin de générer encore plus de croissance et d'augmenter la valeur actionnariale. »

Mhome a connu un montant croissant d'investissements étrangers au cours de la période considérée dans le rapport. Au 28 août, SZ-HK Stock Connect porte la participation totale à 82,050 millions d'actions, soit une hausse de 700 % par rapport au début de l'année. Le cours de l'action a augmenté de près de 73 % depuis le point le plus bas de cette année, passant à 3,78 RMB (0,55 USD) par action le 31 août. Le nombre de visites d'investisseurs institutionnels, dont Guangda Security et CICC Fund, augmente également.

Perspectives de Mhome

Au cours du second semestre, Mhome compte étendre davantage ses activités intégrées de fabrication intelligente et créer une solution de logement complète pour l'ensemble de la chaîne de valeur. La société se concentrera sur sa stratégie axée sur le marché et améliorera sa capacité de planification de projets et de positionnement de produits afin de proposer à ses clients des produits de haute qualité et économiques.

Concernant ses activités d'agriculture moderne, Mhome continuera d'améliorer la gestion de la production face aux défis mondiaux de la sécurité alimentaire. La société accordera la priorité aux étapes essentielles du semis, de la culture, de la récolte et de la transformation du riz en fournissant des conseils techniques, en mettant en œuvre des normes techniques de production et en affinant la gestion du contrôle des coûts.

Mhome bénéficiant d'un environnement externe favorable, ses performances et sa valorisation devraient continuer à croître.

À propos de Mhome Group

La société Mhome Group (000667.sz) a été créée en 1989 en tant que promoteur de biens immobiliers résidentiels et urbains et prestataire de services de construction en milieu urbain et rural. Basée à Wuhan, en Chine, Mhome est désormais une société cotée en bourse fortement présente dans de nombreux secteurs, dont la construction de logements intelligents, l'agriculture moderne et la revitalisation industrielle des petites villes.