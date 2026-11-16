MHETHANOL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MHETHANOL stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 63.50 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -82.500 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22.92 Prozent auf 17.35 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22.51 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch