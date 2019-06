MGX Minerals schliesst Abspaltung von MGX Renewables Inc. ab

VANCOUVER, British Columbia, 28. Juni 2019 /CNW/ - MGX Minerals Inc. („MGX" oder das „Unternehmen") (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich, bekannt geben zu können, dass MGX die Abspaltung von rund 40 Prozent der Stammaktien von MGX Renewables Inc. („Renewables") gemäss einem Regulierungsplans (der „Regulierungsplan") unter den Bestimmungen des Business Corporations Act (kanadisches Aktiengesetz in British Columbia) abgeschlossen hat. Das Unternehmen selbst behält rund 18 Millionen der MGXR-Aktien.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss des Regulierungsplans kann MGX zudem bekannt geben, dass es die Bedingungen zur Freigabe der treuhänderisch verwalteten Mittel im Hinblick auf das zuvor abgeschlossene Angebot von Renewables über 8.020.000 Zeichnungsscheine („Zeichnungsscheine") für Bruttoerlöse in Höhe von 2.005.000 $ (die „treuhänderisch verwalteten Erlöse") erfüllt hat. Gemäss der Vereinbarung über die Zeichnungsscheine, die am 11. Juni 2019 zwischen MGX, Renewables und der Computershare Trust Company of Canada getroffen worden war, wurden die treuhänderisch verwalteten Netto-Erlöse für Renewables freigegeben.

Renewables erhielt unter Auflagen eine Genehmigung, die Stammaktien von Renewables („Renewables-Aktien") an der kanadischen Börse, der Canadian Securities Exchange („CSE"), zu notieren. Eine Notierung an der CSE wird der Bedingung unterliegen, dass Renewables sämtliche Vorgaben der CSE erfüllt. Renewables geht davon aus, dass es die Vorgaben der CSE zum 11. Juli 2019 oder früher erfüllen wird.

Diese Pressemitteilung stellt keinerlei Angebot für den Verkauf oder Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf irgendeines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten dar. Die Renewables-Aktien, Zeichnungsscheine und irgendwelche Wertpapiere, denen die Zeichnungsscheine zugrundeliegen, wurden bisher nicht und werden auch zukünftig nicht unter den Vorgaben des United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung oder irgendeines anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzes eingetragen und können möglicherweise nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern dies nicht unter Berufung auf eine Ausnahme von solchen Gesetzen geschieht.

Um weitere Informationen zum Regulierungsplan und das Zeichnungsschein-Angebot zu erhalten, lesen Sie bitte die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 1. November 2018 und vom 12. Juni 2019, die im Firmenprofil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com und unter www.mgxminerals.com zur Verfügung stehen.

Informationen zu MGX Renewables

MGX Renewables hat eine patentierte Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie effizient in Form von Zinkpartikeln speichert und keine der herkömmlichen, hochpreisigen Batterierohstoffe, wie Lithium, Vanadium oder Kobalt, enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen bei der skalierbaren Energiespeicherung. Die Zink-Luft-Batterie unterscheidet sich von anderen Batterietechnologien durch ihre Fähigkeit, dank ihrer extrem kostengünstigen Energiespeicherung auf Zinkbasis und der ihr eigenen chemischen Sicherheit die Beziehung zwischen Energie (kWh) und Leistung (kW) zu entkoppeln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mgxrenewables.com.

Informationen zu MGX Minerals

MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen mit Beteiligungen an globalen fortgeschrittenen Materialprojekten sowie Energie- und Wasseranlagen. Erfahren Sie mehr unter www.mgxminerals.com.

Die Notierung der Renewables-Aktien unterliegen noch dem Vorbehalt einer Genehmigung durch die CSE. Es kann sein, dass sich nach Abschluss des Regulierungsplans ein Markt für Renewables-Aktien nicht nachhaltig entwickelt. Falls sich ein Markt für Renewables-Aktien nicht nachhaltig entwickeln sollte, könnte es für MGX-Aktionäre schwierig sein, ihre Renewables-Aktien zu verkaufen, und der Marktpreis für Renewables-Aktien könnte schwanken und aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens und von Renewables liegen, einer grossen Fluktuation unterliegen.

Nach Abschluss des Regulierungsplans wird das Unternehmen Renewables-Aktien besitzen oder kontrollieren und dieser Besitz oder diese Kontrolle könnte substantiell sein. Daraus könnte es sich ergeben, dass das Unternehmen die Kontrolle ausüben kann oder Widerspruch in Angelegenheiten einlegt, die den Aktionären von Renewables zur Genehmigung vorgelegt werden. Das kann sich in den Augen von Dritten, etwa im Hinblick auf die Akquisition von Renewables, negativ auf die Attraktivität von Renewables auswirken oder es kann zu einem Verfall des Marktpreises der Renewables-Aktien führen. Die Interessen des Unternehmens könnten nicht in jedem Fall mit den Interessen der Aktionäre von Renewables im Einklang stehen. Darüber hinaus könnte das Unternehmen ein Interesse daran haben, Akquisitionen, Veräusserungen und andere Transaktionen zu verfolgen, die in der Bewertung seines Managements seine Kapitalbeteiligungen verbessern könnten, selbst dann, wenn solche Transaktionen Risiken für Aktionäre von Renewables mit sich bringen und sich im Endeffekt ungünstig auf den Marktpreis der Renewables-Aktien auswirken können. Solange das Unternehmen weiterhin, direkt oder indirekt, eine erhebliche Menge der Renewables-Aktien besitzt, kann das Unternehmen die Fähigkeit haben, einen starken Einfluss auf Entscheidungen von Renewables auszuüben oder diese wirksam zu kontrollieren.

Das Unternehmen beteiligt sich von Zeit zu Zeit immer wieder an anderen Unternehmen und investiert in eigene Forschungs- und Entwicklungsinitiativen. Vor diesem Hintergrund könnte das Unternehmen Beteiligung an Unternehmen erwerben oder auf andere Weise Geschäfte entwickeln, die direkt oder indirekt im Wettbewerb mit sämtlichen oder bestimmten Bereichen der geschäftlichen Aktivitäten von Renewables stehen, oder die Zulieferer oder Kunden von Renewables sind.

MGX-Aktionäre sollten im Hinblick auf den Regulierungsplan ihren eigenen Steuerberater zurate ziehen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder Angaben im Zusammenhang mit MGX, die auf den Erwartungen seines Managements sowie auf Annahmen, zu denen MGX auch aufgrund der MGX derzeit verfügbaren Informationen gekommen ist, beruhen und die als zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen („zukunftsgerichtete Aussagen") gemäss den jeweils gültigen Wertpapiergesetzen gelten. Sämtliche dieser Aussagen und Angaben, die keine historischen Tatsachen darstellen und die sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Geschäftszahlen, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen MGX ausgeht oder die es erwarten kann oder die (voll umfänglich oder teilweise) in der Zukunft eintreten werden, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie „werden", „könnte", „erwarten", „können" und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden.

Im Einzelnen, aber ohne das Vorangegangene einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die das Folgende betreffen: die Notierung der Renewables-Aktien an der CSE; den Markt für die Renewables-Aktien; den Besitz und die Kontrolle der Renewables-Aktien durch das Unternehmen; und zukünftige Pläne und die Investitionsstrategie des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln verschiedene wesentliche Faktoren, Erwartungen und Annahmen von MGX wider. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein: dass MGX auch weiterhin seinen Geschäften auf eine Weise nachgehen wird, die dem Geschäftsbetrieb in der Vergangenheit entspricht; die allgemeine Kontinuität der aktuellen, oder wo dies eher zutrifft, der angenommenen Bedingungen in der Industrie; die Verfügbarkeit von Krediten und Kapital, damit die finanziellen Mittel und betrieblichen Anforderungen von MGX wie benötigt aufgebracht werden können; sowie bestimmte Vorannahmen bei den Kosten.

MGX glaubt, dass die wesentlichen Faktoren, Erwartungen und Annahmen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen wiedergegeben werden, zu diesem Zeitpunkt gut begründet sind, dass es aber keine Gewähr dafür gibt, dass diese Faktoren, Erwartungen und Annahmen sich als richtig erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und man sollte sich nicht über Gebühr darauf verlassen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichtete Aussagen angenommen abweichen. Dazu gehören, ohne darauf beschränkt zu sein: die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; dass die Notierung der Renewables-Aktien nicht in dem vorausgesagten Zeitrahmen, sei es in der angenommenen Art und Weise oder überhaupt, abgeschlossen werden kann; dass der Regulierungsplan, das Zeichnungsschein-Angebot und/oder die Notierung der Renewables-Aktien nicht zu dem von MGX derzeit angenommenen Ergebnis führen; die Unfähigkeit, die vorausgesagten Vorteile des Regulierungsplans zu erzielen; gestiegene Kosten und Ausgaben; sowie bestimmte weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Dokumenten von MGX im Rahmen seiner Offenlegungspflichten detailliert dargelegt werden und die, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auch jene Risiken umfassen, die in dieser Pressemitteilung, von der Kopien im Firmenprofil von MGX auf SEDAR unter www.sedar.com zur Verfügung stehen, genannt sind. Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorangegangene Auflistung von Faktoren möglicherweise nicht vollständig ist und dass sie sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht über Gebühr verlassen sollten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, irgendeine der zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht von jeweils gültigen Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Weder die CSE noch irgendein Marktregulierer (in der Weise, wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

