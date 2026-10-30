MGP Ingredients gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MGP Ingredients gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.710 USD je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9.93 Prozent auf 117.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 130.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch