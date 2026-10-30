MGM Resorts International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MGM Resorts International hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MGM Resorts International -1.050 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.91 Prozent auf 4.21 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch