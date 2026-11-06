MGIC Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MGIC Investment äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.830 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat MGIC Investment 299.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 304.5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch