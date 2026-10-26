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26.10.2026 06:37:00
MGI Tech A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MGI Tech A hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 783.7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MGI Tech A einen Umsatz von 755.2 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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