MGE Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MGE Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MGE Energy 1.22 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 190.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 175.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch