MGE Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MGE Energy lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.89 USD, nach 0.720 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.09 Prozent auf 161.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch