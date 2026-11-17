MG HOME äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 108.24 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MG HOME noch ein Gewinn pro Aktie von 76.58 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 7.75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch