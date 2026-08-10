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10.08.2026 06:37:00
MG HOME legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MG HOME hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 133.21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MG HOME noch ein Gewinn pro Aktie von 86.97 JPY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22.56 Prozent auf 8.43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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