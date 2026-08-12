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12.08.2026 06:37:00
MFO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
MFO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0.97 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.650 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 217.1 Millionen PLN – ein Plus von 27.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MFO 170.6 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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