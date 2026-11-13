MFEC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

MFEC liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MFEC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.17 THB vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei MFEC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.170 THB in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.02 Prozent zurück. Hier wurden 1.66 Milliarden THB gegenüber 1.77 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch