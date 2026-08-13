MFEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MFEC hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.080 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.01 Prozent auf 1.63 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte MFEC 1.70 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch