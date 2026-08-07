MFA Financial: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MFA Financial hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.34 USD, nach 0.210 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 252.0 Millionen USD gegenüber 170.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch