Mezzan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mezzan hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0.01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.2 Millionen KWD umgesetzt, gegenüber 69.5 Millionen KWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch