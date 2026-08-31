Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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31.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology fällt am Montagnachmittag tief
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Zuletzt ging es für die Meyer Burger Technology-Aktie nach unten. Im Stuttgart-Handel fiel das Papier um 60,0 Prozent auf 0,032 EUR.
Das Papier von Meyer Burger Technology gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 60,0 Prozent auf 0,032 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'124 Punkten notiert. Im Tief verlor die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,078 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 217'081 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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