Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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31.08.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag massiv unter Druck
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meyer Burger Technology-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung zuletzt um 60,0 Prozent auf 0,032 EUR ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 60,0 Prozent auf 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,078 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 216'981 Meyer Burger Technology-Aktien.
Redaktion finanzen.ch
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