Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag massiv unter Druck

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 60,0 Prozent auf 0,032 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Zum Stuttgart-Handelsstart notierte das Papier bei 0,078 EUR. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 216'981 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie

Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen

Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten

Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember