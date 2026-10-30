Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology springt am Vormittag hoch

Um 09:28 Uhr wies die Meyer Burger Technology-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 10,0 Prozent auf 0,022 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'834 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,030 EUR. Mit einem Wert von 0,021 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Stuttgart 1'113 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Bei 0,148 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie ist somit 572,727 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.07.2026 bei 0,001 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie 97,273 Prozent sinken.

Redaktion finanzen.ch

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