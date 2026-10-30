Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag seitwärts

Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'855 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,020 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,021 EUR. Bisher wurden heute 1'191 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 0,148 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 640,000 Prozent zulegen. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 3.233,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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