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30.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology tendiert am Mittag seitwärts
Die Aktie von Meyer Burger Technology hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,020 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,020 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'855 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,030 EUR. Das Tagestief markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,020 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,021 EUR. Bisher wurden heute 1'191 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 0,148 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meyer Burger Technology-Aktie 640,000 Prozent zulegen. Am 14.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,001 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger Technology-Aktie liegt somit 3.233,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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