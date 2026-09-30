Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt am Nachmittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Stuttgart-Handel nahezu unverändert bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'688 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,032 EUR. Mit einem Wert von 0,034 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Meyer Burger Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 866 Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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