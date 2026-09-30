Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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30.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochvormittag kaum verändert
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie kam im Stuttgart-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,032 EUR.
Im Stuttgart-Handel kam die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'843 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,034 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Meyer Burger Technology-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,032 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,034 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 428 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
Redaktion finanzen.ch
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