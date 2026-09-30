Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,034 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,032 EUR. Bei 0,034 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 428 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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