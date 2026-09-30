Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology kommt am Mittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Meyer Burger Technology zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die Meyer Burger Technology-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 0,032 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Meyer Burger Technology-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Stuttgart bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'716 Punkten notiert. Die Meyer Burger Technology-Aktie legte bis auf 0,034 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Meyer Burger Technology-Aktie ging bis auf 0,032 EUR. Bei 0,034 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 428 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Meyer Burger Technology-Aktie
Versteigerung des Inventars von Meyer Burger Deutschland hat begonnen
Meyer Burger-Aktie dreht ins Minus: Definitive Nachlassstundung erhalten
Meyer Burger: Provisorische Nachlassstundung endet am 2. Dezember
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX tiefer -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf positivem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.