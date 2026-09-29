Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'775 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie bisher bei 0,040 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,032 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,032 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 3'295 Meyer Burger Technology-Aktien.

Redaktion finanzen.ch

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