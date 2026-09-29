Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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29.09.2026 09:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Mit einem Wert von 0,032 EUR bewegte sich die Meyer Burger Technology-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,033 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,032 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 1'066 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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