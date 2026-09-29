Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Vormittag mit stabiler Tendenz

Zum Vortag unverändert notierte die Meyer Burger Technology-Aktie um 09:28 Uhr im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. In der Spitze gewann die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,033 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Meyer Burger Technology-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,032 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,032 EUR. Zuletzt wurden via Stuttgart 1'066 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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