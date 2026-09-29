Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Bei der Meyer Burger Technology-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Stuttgart-Handel hat das Papier einen Wert von 0,032 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'857 Punkten steht. Bei 0,040 EUR erreichte die Meyer Burger Technology-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Mit einem Wert von 0,032 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3'295 Meyer Burger Technology-Aktien gehandelt.

Redaktion finanzen.ch

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