Meyer Burger-Aktie aktuell: Meyer Burger gewinnt an Fahrt

Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2.4 Prozent auf 0.465 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 15'516 Punkten steht. In der Spitze legte die Meyer Burger-Aktie bis auf 0.469 CHF zu. Bei 0.459 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'679'898 Meyer Burger-Aktien.

Passende Hebelprodukte auf Meyer Burger (Anzeige) Warrants

Mini Futures

In der Meyer Burger-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0.001 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Meyer Burger ist ein weltweit aktives Technologieunternehmen, spezialisiert auf Systeme und Produktionsanlagen für die Photovoltaik- (Solar)-Markt. Das Unternehmen hat die Entwicklung der Photovoltaik entlang der gesamten Wertschöpfungskette geprägt und wesentliche Standards der Industrie gesetzt, wie zum Beispiel die Diamantdrahtsägetechnologie, die industrielle PERC-Lösung und die Präzisionsmesstechnik für Solarmodule. Ein grosser Teil der heute weltweit produzierten Solarmodule basiert auf von Meyer Burger entwickelten Technologien. Im Einklang mit ihrem neuen Geschäftsmodell und ihrer neuen Strategie wandelt sich Meyer Burger zu einer Herstellerin von Hochleistungs-Photovoltaikzellen und -modulen, basierend auf ihrer proprietären Heterjunction/SmarWire Technologie. Meyer Burger betreibt ihre Forschungs- und Entwicklungszentren in Thun und Hauterive, Schweiz, ihre Maschinenindustrialisierung und Produktionsstätte in Hohenstein-Ernstthal, Deutschland und wird die Zellen und Module in Bitterfeld-Wolfen und Freiberg, Deutschland, produzieren. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet.

Die aktuellsten News zur Meyer Burger-Aktie

Teva-Tochter Mepha verliert Marktanteile

Finanzen jederzeit und überall im Griff

Börsen: Atempause in China, Japan moderat im Plus

Redaktion finanzen.net