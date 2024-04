Meyer Burger Aktie News: Meyer Burger am Nachmittag stark gefragt

Um 04:28 Uhr stieg die Meyer Burger-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 18,9 Prozent auf 0,013 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 15'154 Punkten tendiert. Die Meyer Burger-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,014 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,011 CHF. Von der Meyer Burger-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 179'529'739 Stück gehandelt.

Am 05.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 0,233 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meyer Burger-Aktie liegt somit 94,337 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,010 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meyer Burger-Aktie ist somit 26,515 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Meyer Burger seine Aktionäre 2023 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Meyer Burger-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,006 CHF je Meyer Burger-Aktie.

