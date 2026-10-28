Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochmittag ohne grosse Veränderung

Mit einem Kurs von 0,020 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'484 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,022 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,020 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,020 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 181 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,236 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 3.233,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Redaktion finanzen.ch

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