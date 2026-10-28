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28.10.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittwochmittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Kaum Ausschläge verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte zuletzt bei 0,020 EUR.
Mit einem Kurs von 0,020 EUR zeigte sich die Meyer Burger Technology-Aktie im Stuttgart-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'484 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Meyer Burger Technology-Aktie bei 0,022 EUR. Die Meyer Burger Technology-Aktie sank bis auf 0,020 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,020 EUR. Bisher wurden via Stuttgart 181 Meyer Burger Technology-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,236 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 1.080,000 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 14.07.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meyer Burger Technology-Aktie 3.233,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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