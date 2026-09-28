Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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28.09.2026 12:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag kaum bewegt
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Meyer Burger Technology. Die Meyer Burger Technology-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Stuttgart bei 0,032 EUR.
Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14'004 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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