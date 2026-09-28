Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Mittag kaum bewegt

Die Meyer Burger Technology-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im Stuttgart-Handel bei 0,032 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. In der Spitze legte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,032 EUR. Bei 0,032 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14'004 Meyer Burger Technology-Aktien den Besitzer.

Redaktion finanzen.ch

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