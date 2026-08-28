Meyer Burger Technology Aktie 135706599 / CH1357065999
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28.08.2026 16:29:00
Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von Meyer Burger Technology gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meyer Burger Technology nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 0,080 EUR.
Der Meyer Burger Technology-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 0,080 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,080 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,081 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131'482 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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