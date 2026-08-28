Meyer Burger Technology Aktie News: Meyer Burger Technology am Nachmittag mit Kursverlusten

Der Meyer Burger Technology-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 0,080 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Meyer Burger Technology-Aktie bis auf 0,080 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,081 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131'482 Meyer Burger Technology-Aktien umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch

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